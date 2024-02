Stag Industrial Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zu den Gesamtbewegungen. Der RSI der STAG Industrial Inc liegt bei 22,97, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Analysten bewerten die STAG Industrial Inc-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates für das letzte Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 36 USD, was einem Abwärtspotenzial von -7,98 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält STAG Industrial Inc eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der STAG Industrial Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 36,08 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 39,12 USD weicht somit um +8,43 Prozent ab und wird daher positiv bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (38,01 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die STAG Industrial Inc-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen auch viele negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die STAG Industrial Inc-Aktie.