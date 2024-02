Ssr Mining-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "SSR Mining":

Die Dividendenrendite des Unternehmens Mining liegt derzeit bei 3,05 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent. Diese geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Mining ergibt sich, dass das Unternehmen derzeit als überkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (87,16 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (82,45 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie momentan überkauft ist.

Analysten schätzen die Aktie von Mining auf langfristiger Basis als "Gut" ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 5 eine positive Bewertung abgaben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,79 CAD, was einer Erwartung von 199,87 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenschätzungen erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen größtenteils positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung. Darüber hinaus wurden 10 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Einschätzung des Unternehmens Mining neutral ausfällt, basierend auf der Dividendenrendite, dem RSI und der Anleger-Stimmung.