Ssr Mining Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten fünf positive, eine neutrale und keine negativen Bewertungen für das Unternehmen Mining abgegeben. Dies entspricht im Durchschnitt einer positiven Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 22,29 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 53,63 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,51 CAD. Somit erhält die Mining-Aktie von den Analysten eine insgesamt positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mining-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 18,91 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (14,51 CAD) deutlich darunter liegt, nämlich um 23,27 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,6 CAD) liegt mit einem Unterschied von 12,59 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Daher wird die Mining-Aktie auf Basis der technischen Analyse insgesamt negativ bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Mining-Aktie mit -23,21 Prozent um mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite der Mining-Aktie mit 11,77 Prozent deutlich darunter. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Mining eingestellt waren. Es gab fünf positive und drei negative Tage, wobei an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Mining daher eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Mining von der Redaktion für die Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung.