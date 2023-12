Sportsmans Warehouse-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Sportsman's Warehouse-Aktie hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einem negativen Sentiment und Buzz führt. Die Diskussionsintensität bezogen auf das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung findet. Daher erhält die Sportsman's Warehouse-Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sportsman's Warehouse-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Sportsman's Warehouse-Aktie um 49,9 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sportsman's Warehouse-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt schlecht abschneidet. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt zeigen einen deutlichen Abwärtstrend, was zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.