Sportsmans Warehouse Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Sportsman's Warehouse betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 82,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass Sportsman's Warehouse derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sportsman's Warehouse festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Sportsman's Warehouse für diesen Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Sportsman's Warehouse in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,2 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um -4,6 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -51,6 Prozent im Branchenvergleich für Sportsman's Warehouse. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Sportsman's Warehouse um 66,53 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung für Sportsman's Warehouse. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert besprochen wurden, waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Sportsman's Warehouse.