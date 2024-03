Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, BP PLC ADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Bp-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Bp also ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten für die Bp-Aktie ergeben zusammengefasst ein "Neutral", basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung und 2 Schlechteinstufungen. Im letzten Monat wurden 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung und 1 Schlechteinstufung abgegeben, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bp-Aktie liegt bei 711,67 GBP, was einen potenziellen Anstieg um 44,94 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer Einstufung "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zur Einschätzung der Aktie zeigt sich ein durchschnittliches Diskussionsniveau, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und resultiert ebenfalls in einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bp-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 481,76 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 491 GBP liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 466,27 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Bp-Aktie eine Mischung aus "Gut"-, "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen in den verschiedenen Analysen, was auf eine uneinheitliche Einschätzung der Aktie hindeutet.