Society Pass-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Society Pass-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 45. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 60,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Society Pass-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Society Pass-Aktie waren alle 3 Bewertungen "Gut". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 985,68 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Society Pass-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,6 USD, was einer Abweichung von -52,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,3 USD führt zu einer Abweichung von -5,33 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".