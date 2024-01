So stehts um, WD-?

Die Stimmung der Anleger zu Wd- ist laut Analystenberichten hauptsächlich negativ, trotz positiver Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wd- als überbewertet angesehen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Haushaltsprodukte"-Branche liegt das aktuelle KGV bei 49 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 46. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass die Wd- Aktie mit einem aktuellen Relative Strength-Index (RSI) von 18,84 als überverkauft gilt, was als "gut" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgeweitet wird, ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wd- mit 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent, was zu einer "schlechten" Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.