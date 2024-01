So stehts um, OLB?

In den letzten zwei Wochen wurde positiv über Olb diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führte. Die Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen, was sich auch in der aktuellen Stimmung widerspiegelt. Das Anleger-Sentiment-Barometer bewertet daher die Aktie heute insgesamt als "Gut".

Allerdings zeigt sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Olb-Aktie derzeit als überkauft gilt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Olb-Aktie sowohl kurzfristig als auch auf lange Sicht neutral einzustufen ist. Der aktuelle Kurs liegt 1,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, während die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +1,25 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.