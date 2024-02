So stehts um, Nikon?

Der Aktienkurs von Nikon verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,82 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" 1,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 18,06 Prozent, wobei Nikon aktuell 4,76 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nikon-Aktie aktuell mit einem Wert von 48,81 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Nikon war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die gezahlte Dividende weist Nikon derzeit eine Rendite von 3,43 % auf, die nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,86 % liegt. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.