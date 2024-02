So stehts um, Citi Trends?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Citi Trends betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 46,5 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Citi Trends weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte mit 43,1 Punkten, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Citi Trends derzeit als "gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,15 USD, während der Kurs der Aktie bei 29,48 USD liegt, was einer Abweichung von +33,09 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Kurs von 27,22 USD eine Abweichung von +8,3 Prozent und führt somit zu einer Gesamtbewertung als "gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Citi Trends im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,78 Prozent erzielt, was 12,57 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt Citi Trends aktuell 12,74 Prozent unter dem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Citi Trends besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers für Citi Trends führt.