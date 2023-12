Smartgroupration Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das Internet beeinflusst die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen rund um Smartgroup wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Smartgroup als Neutral-Titel betrachtet wird. Die Werte für den RSI7 und RSI25 liegen bei 51,32 bzw. 44,91, was ebenfalls auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Smartgroup wider. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Smartgroup wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Smartgroup-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +10,13 Prozent ergibt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.