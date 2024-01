Smart Powerr Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der Smart Powerr-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1,4 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 USD liegt, was einem Unterschied von +10,71 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,18 USD unter dem letzten Schlusskurs von 1,55 USD, was einem Unterschied von +31,36 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie auch in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Smart Powerr-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Smart Powerr liegt bei 40,82, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI von 30, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen und Themen zur Smart Powerr-Aktie geäußert wurden. Aufgrund dieser Stimmung wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Smart Powerr. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionsfrequenz führen jedoch zu einem Gesamturteil von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt wird die Smart Powerr-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI und der Anlegerstimmung aktuell als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.