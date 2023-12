Sheng Ye Capital Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Sy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 66,02 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sy aktuell 1 beträgt, was eine negative Differenz von -4,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik von Sy als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Sy in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +38,57 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance von Sy um 37,91 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sy mit einem Wert von 20,08 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 22,12, was einem Abstand von 9 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.