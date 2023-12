Shape Robotics AS Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Shape Robotics A--Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 36,49 im neutralen Bereich, wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Zur Betrachtung der Stimmung und Diskussionsintensität der Shape Robotics A- Aktie über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Shape Robotics A- Aktie mit 4,42 EUR aktuell +16,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +24,51 Prozent positiv bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Shape Robotics A- Aktie ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Shape Robotics A- Aktie basierend auf den Analysen des RSI, der Stimmungs- und Diskussionsintensität, sowie der technischen Analyse.