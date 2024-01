Shape Robotics AS Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shape Robotics A-Aktie weist einen Wert von 82 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 53,89, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,64 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,02 EUR, was einem Unterschied von +10,44 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,97 EUR, und da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (+1,26 Prozent), erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Shape Robotics A- in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Shape Robotics A- geäußert wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um die Aktie beschäftigt hat, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".