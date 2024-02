SendR Aktie: Einfach unglaublich

Die Clean Logistics-Aktie hat aus technischer Sicht gemischte Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -49 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage auf ähnlichem Niveau wie der aktuelle Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Clean Logistics zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI beträgt 33,33 und der RSI25 beläuft sich auf 39,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Kriterium eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment zeigt ähnliche Ergebnisse, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festzustellen waren. Auch hier ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen ein gemischtes Bild für Clean Logistics, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.