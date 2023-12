Select Harvests Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Select Harvests diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Die positiven Themen rund um Select Harvests standen im Fokus der Diskussionen und führten zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Select Harvests keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Select Harvests bei 4,17 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,16 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und dem GD50.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Select Harvests zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine neutrale Bewertung für die Anleger-Stimmung, die Stärke der Diskussion und die technische Analyse der Select Harvests-Aktie.