Scryb Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Scryb-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt ähnliche Ergebnisse und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI für Scryb ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen zu Scryb wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Scryb besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Scryb-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD deutlich darunter liegt. Daher erhält Scryb eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,03 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Scryb auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.