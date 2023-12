Sable Aktie: Was war das denn?

Die Sable-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sable-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 66,67 und der RSI25 beträgt 41,18, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sable bei 0,06 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,05 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -16,67 Prozent in Bezug auf den GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,05 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sable-Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".

Sable kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sable jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sable-Analyse.

Sable: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...