SSE ADR Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Sse-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anhand der 50- und 200-Tages-Durchschnittswerte analysiert wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1747,22 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1858 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,34 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Sse-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1782,51 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs von +4,24 Prozent liegt. Daher erhält die Sse-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Sse-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Fundamental betrachtet, wird die Sse-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34,28, was 96 Prozent unter dem Branchen-KGV von 898,43 liegt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Sse-Aktie auf langfristiger Basis von 18 Analysten als "Gut" eingestuft wird. Im letzten Monat wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorgenommen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 2015,83 GBP, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Zur Bestimmung des Überkaufs oder Überverkaufs eines Wertpapiers wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sse-Aktie beträgt 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für die Sse-Aktie.