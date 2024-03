SLM Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten Wochen konnte bei Slm eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine vermehrte positive Meinung zu dem Unternehmen geäußert haben. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild.

Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst bekommt Slm für diese Stufe daher ein "Gut".

Fundamental betrachtet, wird die Aktie von Slm im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verbraucherfinanzierung) als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,78 im Vergleich zu dem Branchen-KGV von 63,45, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") weist Slm mit einer Rendite von 73,49 Prozent eine gute Entwicklung auf, die mehr als 66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Verbraucherfinanzierung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 11,67 Prozent liegt Slm mit 61,82 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Slm-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 16,41 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,85 USD liegt, was einer Abweichung von +27,06 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Insgesamt erhält die Slm-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.