SK TelecomADR Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Sk Telecom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 47295,76 KRW verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 49900 KRW lag, was einer Abweichung von +5,51 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Wenn wir uns den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ansehen, lag dieser bei 50327 KRW, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung erhält die Sk Telecom-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie in den sozialen Medien eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Sk Telecom derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Gut"-Einstufung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Sk Telecom beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.