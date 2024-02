Ross-Anleger machen nicht mehr mit!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Ross wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit 60,66, was 184 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Händler) von 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Ross eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Um festzustellen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ross-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -32,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -32,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.