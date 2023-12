Rivet, Machine Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Aktie von Rivet & Machine wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 55,98 liegt sie insgesamt 80 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" von 31,14. Laut der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt hauptsächlich positive Meinungen zu Rivet & Machine. In den letzten Tagen überwiegen positive Kommentare, mit insgesamt 11 positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Rivet & Machine eine Dividendenrendite von 2,38 % aus, was 14,59 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 16,98 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Rivet & Machine bei 22,36 USD, während der aktuelle Kurs bei 16,21 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -27,5 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,96 USD, was zu einem Abstand von -4,42 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.