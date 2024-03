Rigel Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Rigel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt Rigel um 0,32 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,58 Prozent). Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 1,75 Prozent, und Rigel liegt aktuell 3,65 Prozent unter diesem Wert. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Aktuell bietet die Aktie von Rigel keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Investoren könnten daher einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,7 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass die Stimmung für Rigel in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rigel derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,22 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,45 USD liegt, was einer Abweichung von +18,85 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1,33 USD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +9,02 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".