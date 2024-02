Rexford Industrial Realty Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rexford Industrial Realty Inc-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,89 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rexford Industrial Realty Inc zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch in den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie der Rexford Industrial Realty Inc auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für das Kursziel liegt bei 55,67 USD, was einer Erwartung von 4,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Rexford Industrial Realty Inc-Aktie aktuell bei 52 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 53,07 USD, was einem Abstand von +2,06 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt -2,5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt die technische Analyse also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.