Reebonz Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Reebonz betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 50 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Reebonz momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass Reebonz über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich, dass Reebonz in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Ein Blick auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Reebonz in den letzten 12 Monaten eine Performance von -94,45 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche ist dies eine Underperformance von -89,91 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,22 Prozent hatte, liegt Reebonz um 94,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Reebonz ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.