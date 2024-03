Realtech Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Realtech-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 73. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Vergleicht man diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI von 49,66, so ergibt sich hier eine neutrale Bewertung. Somit erhält Realtech insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Realtech mittelmäßig ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Realtech eingestellt waren und es keine negativen Diskussionen gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was Realtech eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung einbringt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Realtech um mehr als 44 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt Realtech mit 49,29 Prozent deutlich darunter. Daher wird Realtech in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.