Rathdowney Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die kanadische Bergbaufirma Rathdowney Resources Ltd. weist in Bezug auf ihr aktuelles Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Rathdowney-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 CAD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Rathdowney-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Rathdowney-Aktie zeigt einen überkauften Wert von 100 für den 7-Tage-Zeitraum und 25-Tage-Zeitraum, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger wird auch berücksichtigt, und laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Rathdowney diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Folglich wurde Rathdowney hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" bewertet.