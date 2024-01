ROK Resources Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rok heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Rok weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Rok weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 52), wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Rok-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Rok in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Rok haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Rok bekommt dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Rok als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 1 eine gute Bewertung abgab, während keine neutrale oder schlechte Bewertung vorlag. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 0,85 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 183,33 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 0,3 CAD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Rok in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.