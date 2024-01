Progressive Path Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Progressive":

Die technische Analyse der Progressive Path-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,128 HKD weicht davon um -24,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,13 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -1,54 Prozent abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit für Progressive Path ein anderes Rating, nämlich "Neutral". Zusammenfassend erhält die Progressive Path-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Progressive Path eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Progressive Path daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Progressive Path von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene weist Progressive Path ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,33 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Progressive Path im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,31 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 6,31 %. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und somit zur Einstufung "Schlecht" führt.