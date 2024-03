Precise Biometrics AB Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Precise Biometrics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,12 SEK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,995 SEK lag und somit einen Abstand von -11,16 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,04 SEK, was einer Differenz von -4,33 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität bei Precise Biometrics mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Precise Biometrics-Aktie liegt bei 53,42, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,28, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Precise Biometrics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.