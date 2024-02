Perpetual Resources im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral. An einem Tag war die Stimmung negativ, es gab keine positiven Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In Gesprächen in den letzten Tagen wurde vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Perpetual gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Perpetual zeigen sich mittlere Aktivitäten bei den Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Perpetual zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Perpetual die Note "Neutral" gegeben.

Bei einem Kurs von 0,009 AUD ist die Perpetual inzwischen 10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf 55 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Perpetual wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Perpetual momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Perpetual weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Perpetual damit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.