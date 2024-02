Perpetual Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die technische Analyse der Perpetual-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 23,72 AUD, während der aktuelle Kurs bei 25,49 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +7,46 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 25,5 AUD, was einen Abstand von -0,04 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Perpetual eher neutral gesprochen wurde. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an fünf Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Perpetual in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Perpetual-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 36 und auf 25-Tage-Basis einen Wert von 54,65. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher nach der RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.