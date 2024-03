Penumbra Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) der Penumbra beträgt 60,26, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Penumbra daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Penumbra in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Penumbra liegt bei 0 Prozent, was 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,3 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -10,17 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Penumbra für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.