Pearson Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI von Pearson liegt bei 41,79 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 38,24 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Pearson wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt negativen Stimmung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pearson von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen angesprochen. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ist daher "Neutral". Die Redaktion hat zudem 1 Gut-Signal herausgefiltert und gibt daher eine "Gut" Empfehlung.

Analysten geben der Pearson-Aktie langfristig die Bewertung "Gut". Von insgesamt 4 Bewertungen, davon 3 Gut und 1 Neutral, wird das Gesamturteil als "Gut" eingestuft. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt überwiegend positive Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1101,67 GBP, was eine erwartete Performance von 8,17 Prozent darstellt. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion das Rating "Gut".