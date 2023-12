Pearson Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Pearson-Aktie wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1093,33 GBP, was eine erwartete Performance von 13,39 Prozent bedeutet, da die Aktie derzeit bei 964,2 GBP gehandelt wird. Die Analysteneinschätzung für die Aktie erhält insgesamt das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Pearson. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass Pearson derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pearson zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Pearson weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Pearson-Aktie positiv bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von +10,96 Prozent zu dieser Linie aufgebaut hat. Der GD50 hingegen zeigt eine aktuelle Differenz von +1,67 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend basierend auf beiden Zeiträumen wird die Pearson-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.