Pearson Aktie - Was die aktuellen Entwicklungen für das Unternehmen bedeuten

Ein bekanntes Verfahren der technischen Analyse, um den relativen Stärkeindex (RSI) zu ermitteln, wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel derzeit “überkauft” oder “überverkauft” ist. Der RSI vergleicht die Kursbewegungen im Laufe der Zeit. Im Falle von Pearson betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI.

Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 66,29 Punkten und deutet darauf hin, dass Pearson weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als ‘neutral’ angesehen. Beim Blick auf den 25-Tage-RSI ergibt sich dasselbe Bild: Hier befindet sich Pearson mit einem Wert von 46,83 ebenfalls in einem neutralen Zustand.

Pearson konnte in letzter Zeit eine unbeständige Performance verzeichnen und es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird. Die Analyse des RSI kann Anlegern jedoch helfen, eine bessere...