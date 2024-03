Pearson Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Pearson plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Pearson auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,69 Punkte, was bedeutet, dass die Pearson-Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,41, dass Pearson weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die Pearson-Aktie basiert auf 4 Bewertungen der letzten zwölf Monate, von denen 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wodurch das Rating für das Pearson-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Gut" eingestuft wird. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 1101,67 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 8,17 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Pearson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 904,65 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 1018,5 GBP, was einen Unterschied von +12,58 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 969,45 GBP über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Pearson daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für Pearson basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Pearson diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Pearson insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.