PEUGEOT verlängert die Black Week: Angebote für Elektromodelle

Rüsselsheim am Main (ots) -Für PEUGEOT endet die Black Week nicht mit dem Black Friday: Noch bis zum 3. Dezember 2023 können Interessierte von den Elektro-Angeboten der Löwenmarke online sowie bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern profitieren. Für 189 Euro(1) wird der PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km 16,0(2) - 15,5(2) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)) bei einer Laufzeit von 24 Monaten online über den PEUGEOT Financing Store (https://financing.peugeot.store/konfigurator?utm_source=SEM&utm_medium=adwords&utm_campaign=SOL&utm_content=Konfigurator&utm_term=Brand&m=p-ps&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI5__J65W5ggMV1YZoCR0qEQrfEAAYASAAEgJ97PD_BwE&gclsrc=aw.ds) angeboten (nur solange der Vorrat reicht). Teil der Aktion und damit kurzfristig verfügbar über die Online-Bestellung zu günstigen Konditionen sind ebenfalls der neue PEUGEOT E-2008* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT E-2008* mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,5(2) - 15,3(2); CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(2)) und der neue PEUGEOT E-308* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT E-308* mit Elektromotor 115 kW (156 PS): bis zu 15,5(2) - 15,0(2); CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(2)).Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Die Black Week ist eine gute Möglichkeit für alle, die sich schon lange nach den Elektromodellen von PEUGEOT umsehen. Aber auch für Kurzentschlossene können sich die Angebote lohnen, wenn sie sich für ein Elektromodell von PEUGEOT entscheiden. Mit dem neuen PEUGEOT E-2008*, dem PEUGEOT E-308* und dem PEUGEOT e-208* ist für jeden das passende Fahrzeug dabei."Die Black Week Modellauswahl im Überblick:- Der verkaufsstarke PEUGEOT e-208* verfügt neben dem PEUGEOT i-Cockpit® über eine Reihe von Fahrerassistenzsystemen, die das Fahren sicherer und einfacher machen.- Neuer PEUGEOT E-2008*: Der neue Elektromotor* steigert die maximale Leistung um 15 Prozent auf 115 kW (156 PS), während die Reichweite statt bis zu 337 Kilometer nun bis zu 406 Kilometer(2) (kombiniert, WLTP-Zyklus) beträgt.- Neuer PEUGEOT E-308*: die charakteristische Lichtsignatur, die Matrix-LED-Frontscheinwerfer (serienmäßig auf GT), unterstreicht das markante Design der Löwenmarke. Der neue PEUGEOT E-308* wird mit einem Elektromotor mit 115 kW (156 PS) angeboten, der für leise, vibrationsfreie Fahrten ohne CO2-Emissionen sorgt.Angebote zur Black WeekDer PEUGEOT e-208* ist bereits für monatlich nur 189 Euro(1) online oder beim PEUGEOT Partner vor Ort erhältlich und sofort verfügbar bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Kilometerleistung von 5.000 km pro Jahr. Der neue PEUGEOT E-2008* sowie der neue PEUGEOT E-308* lassen sich beim PEUGEOT Partner konfigurieren zu den jeweils individuell passenden Angeboten.Vom 20. November bis zum 3. Dezember 2023 begleiten eine Online- und Radio-Kampagne die Black Week und machen auf die Angebote von PEUGEOT aufmerksam.Weitere Informationen finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://financing.peugeot.store/aktuelle-highlights(1) 189 EUR mtl. für einen e-208 Allure+ Elektromotor 136. Kilometerleasingangebot der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Sonderzahlung: 4.500 EUR; Laufzeit: 24 Monate; Laufleistung 5.000 km/Jahr; gültig bis 31.01.24. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Angebot inkl. Herstelleranteil der Bafa-Förderung i. H. v. 2.677 EUR brutto, der staatliche Anteil, der nach Zulassung von Privatkunden beantragt werden kann und aktuell 4.500 EUR bzw. bei Zulassung und Antrag ab 2024 noch 3.000 EUR beträgt, ersetzt Ihnen bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen die Leasing Sonderzahlung teilweise. Details unter www.bafa.de. Nur gültig für Bestandsfahrzeuge bei allen teilnehmenden Händlern und solange der Vorrat reicht.* Energieverbrauch in kWh/100 km für den neuen PEUGEOT E-2008 mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,5(2) - 15,3(2) (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)Energieverbrauch in kWh/100 km für den neuen PEUGEOT E-2008 mit Elektromotor 100 kW (136 PS): 16,1(2) - 15,9(2) (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT E-308 mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,5(2) -15,0(2) (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-208 mit Elektromotor 100 kW (136 PS) bis zu 16,0(2) - 15,5(2) (kombiniert)CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)(2) Für alle Elektroversionen wurden die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach dem neu eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen wird. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählte Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.