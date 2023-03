PEUGEOT 9X8 x J. Demsky: Neues Design wird auf der Milan Design Week enthüllt

Rüsselsheim am Main (ots) -PEUGEOT und der Künstler J. Demsky haben zusammen ein kreatives Design für den PEUGEOT 9X8 entworfen. Seit 2022 ist das PEUGEOT Hypercar 9X8 ein Bestandteil der FIA World Endurance Championship (WEC).- Die exklusive Enthüllung des neuen Designs des PEUGEOT 9X8 wird auf der Milan Design Week am 17. April stattfinden.- Eine zweite Zusammenarbeit, die auf Design und Kreation basiert und die optimistische Vision von PEUGEOT ideal verkörpert: "Die Welt ist besser mit Allure".- Der PEUGEOT 9X8, gestaltet von J. Demsky, wird bei den 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr dabei sein.- PEUGEOT wendet sich an einen der kreativsten Künstler der Gegenwart, um die große Tradition der Art Cars mit einer spektakulären Lackierung des PEUGEOT 9X8 fortzusetzen.Nach der Ankündigung einer ersten künstlerischen Zusammenarbeit mit Emeric Tchatchoua, dem Gründer der Marke 3.PARADIS, anlässlich der europäischen Präsentation des PEUGEOT Inception Concept, setzt PEUGEOT seine Strategie der Zusammenarbeit mit talentierten Künstlern fort.J. Demsky, ein vielseitiger bildender Künstler mit spanischen Wurzeln, entwickelt sich in einer modernen künstlerischen Welt und lässt sich dabei von den 90er Jahren inspirieren: Seine Kunst spricht mit seiner grafischen und einzigartigen Handschrift eine ganze Generation an.Mit dem Design der neuen Lackierung des PEUGEOT 9X8 kreiert J. Demsky mehr als die Gestaltung eines Fahrzeugs: Er übermittelte eine kraftvolle Botschaft in der großen Tradition der Art Cars, die Automobilgeschichte geschrieben haben, indem er sie auf einen Sportwagen anwendete, der ein Optimum in Bezug auf Stil, Effizienz und Technologie zum Ausdruck bringt. Der vielseitige Künstler J. Demsky hat auch das neue Design für die Rennanzüge und die Helme der Fahrer des PEUGEOT Teams für dieses Jahr entworfen.Die Enthüllung des neuen Designs findet am 17. April 2023 in Mailand statt, in Anwesenheit von Matthias Hossann, Design Director bei PEUGEOT, Phil York, Global Director Marketing und Kommunikation PEUGEOT und Gustavo Menezes, PEUGEOT TotalEnergies Rennfahrer. Der PEUGEOT 9X8 wird bis zum 23. April öffentlich zu sehen sein.Das PEUGEOT TotalEnergies Team wird ab Juli mit zwei PEUGEOT 9X8 an der FIA World Endurance Championship (WEC) teilnehmen. In seiner ersten vollen Saison in diesem Jahr strebt PEUGEOT einen Platz auf dem Podium an, vor allem bei den legendären 24 Stunden von Le Mans, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Der PEUGEOT 9X8 würde damit in die Fußstapfen seiner berühmten Vorfahren, dem PEUGEOT 905 (Sieger in Le Mans 1992 und 1993) und dem PEUGEOT 908 (Sieger 2009), treten. Das Hypercar mit Allradantrieb bringt das Know-how von PEUGEOT auf die höchste Ebene des internationalen Motorsports.Matthias Hossann, Design Director bei PEUGEOT: "Der PEUGEOT 905 ist eine Ikone der 90er Jahre, deren Energie und Kreativität wir feiern wollten. J. Demsky teilt diese Leidenschaft und diese Inspiration. Die grafische Kraft seiner Kunst, die sich auf die Moderne bezieht, versetzt den PEUGEOT 9X8 in ein Universum, in dem sich Street Art und Technologie vermischen. Es ist eine wahre künstlerische Performance, die sowohl das Automobildesign als auch das 100-jährige Jubiläum der 24 Stunden von Le Mans feiert."J. Demsky, vielseitig begabter Künstler: "Ich war von Anfang an von dieser Zusammenarbeit fasziniert, denn ich liebe Geschwindigkeit, Fahrzeugdesign, Präzision, Mut und Nostalgie. Diese Partnerschaft zelebriert das Experimentieren und hat mich dazu gebracht, endlose Möglichkeiten für eine neue Zukunft in der Welt des Rennsports für eine so traditionsreiche Marke wie PEUGEOT Sport zu erkunden."Pressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.rosskothen@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell