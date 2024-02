Oregon Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oregon -Or liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,68 für Handelsbanken deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie von Oregon -Or aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Oregon -Or bei 5,06 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,85 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oregon -Or-Aktie beträgt aktuell 6, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,88 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21 USD liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt erhält die Oregon -Or-Aktie daher gemischte Bewertungen auf der Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien.