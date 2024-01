Old Republic Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Old Republic-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von 2 Analysten bewertet. Von diesen Bewertungen waren 1 "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 28 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -5,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (29,59 USD) fallen könnte. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst erhält Old Republic von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Old Republic beträgt derzeit 3,61 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent liegt. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Old Republic bei 29,59 USD und ist damit 2,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +10,53 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Old Republic bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.