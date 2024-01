NortonLifeLock Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Gen Digital-Aktie liegt der RSI bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 31,69 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gen Digital-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +21,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem eine Abweichung von +11,7 Prozent festgestellt wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Gen Digital-Aktie wider. Überwiegend positive Themen wurden angesprochen und insgesamt wurden in den vergangenen Wochen mehr positive Meinungen geäußert. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 5 Gut-Signalen und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Gen Digital nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.