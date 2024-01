Northeast Bancorp Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Northeast Bank-Aktie wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, wobei die Diskussionsintensität als mittelmäßig eingestuft wurde. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Northeast Bank liegt bei 75,46, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher negativ bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment war zuletzt überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Northeast Bank-Aktie eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag 22,26 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung (+2,95 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Charttechnik führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Northeast Bank-Aktie gemischte Signale aufweist, mit einer neutralen bis positiven Tendenz in den verschiedenen Bewertungskategorien.