Northeast Bancorp Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Northeast Bank-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 44,54 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 51,7 USD lag, was einem Unterschied von +16,08 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 52,83 USD, was einer Differenz von -2,14 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Das Anleger-Sentiment für die Northeast Bank-Aktie ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen und in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Northeast Bank-Aktie wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Das Stimmungsbild bleibt daher als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Northeast Bank-Aktie auf Basis dieser Analysen die Gesamtbewertung "Schlecht".