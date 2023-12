Norfolk Southern Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Norfolk Southern liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei einer Rendite von -3,19 Prozent, was mehr als 151 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 14,06 Prozent, wobei Norfolk Southern mit 17,26 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Norfolk Southern derzeit positiv sind. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zudem wurden drei Handelssignale ermittelt, davon ein "Gut"-Signal und zwei "Schlecht"-Signale, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt.

Analysten haben Norfolk Southern in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 6 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 243,43 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,98 Prozent darstellt. Basierend auf der Bewertung der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividende weist Norfolk Southern derzeit eine Dividendenrendite von 2,93 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.