Nikon-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung und Diskussion um die Aktie von Nikon hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Laut unserer Analyse erhalten sie daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Nikon eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Nikon derzeit +3,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -4,71 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nikon derzeit einen Wert von 13 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 13,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Nikon zahlt, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 54. Basierend auf dem KGV wird der Titel daher als unterbewertet eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

Das sind die aktuellen Einschätzungen zu Nikon basierend auf Stimmung, technischer Analyse und fundamentaler Bewertung.