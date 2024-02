NeutriSci Aktie: Chancenlos!

Die Dividendenrendite für Neutrisci beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhalten sie von unseren Analysten eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Neutrisci ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Meinungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Neutrisci-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,005 CAD lag, was 50 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Neutrisci-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 26,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" liegt Neutrisci aktuell 20,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.